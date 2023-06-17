اليوم السابع
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وزير التموين يضع حجر الأساس لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بكفر الشيخ الإثنين

السبت، 17 يونيو 2023 09:45 ص
وزير التموين يضع حجر الأساس لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بكفر الشيخ الإثنين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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يضع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بعد غد الإثنين، حجر الأساس لإنشاء منطقتين لوجستية/تجارية بمحافظة كفر الشيخ تتضمن أنشطة متنوعة "تجارة الجملة ونصف الجملة وأنشطة تعبئة وتغليف، ومخازن تبريد وتجميد" وغيرها من الأنشطة الأخرى، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة في مصر.
 
 
جدير بالذكر أن  أبرز المشاكل التي ظلت تواجه منظومة التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية هى كثرة تداول حلقات السلع والمنتجات الغذائية بين محافظة وأخرى، حيث كان يتم تداول المنتجات من محافظات الصعيد إلى محافظات القاهرة الكبرى فى سوق العبور، ثم تقوم تجار التجزئة من محافظات الصعيد بشراء المنتجات مرة أخرى من سوق العبور وإعادتها إلى الصعيد، ما يسبب فى ارتفاع تكاليف النقل وأيضا إهدار جزء كبير من المنتجات، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع تكاليف المنتج النهائى، حتى نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية  ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية فى إعداد خطة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع للوزارة، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، ما يوفرها للمستهلك، بطرحها بأسعار مناسبة بكل المناطق، وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية.
 
 
 

التموين

مناطق تجارية بكفر الشيخ

مناطق تجارية

انشاء مناطق لوجيستية

مناطق تجارية ولوجستية



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