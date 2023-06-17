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وزير التعليم يزور محافظة الإسماعيلية لاستعراض سير امتحانات الثانوية العامة

السبت، 17 يونيو 2023 10:57 ص
وزير التعليم يزور محافظة الإسماعيلية لاستعراض سير امتحانات الثانوية العامة اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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استقبل محافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، اليوم السبت، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة.
 
جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والدكتور محمد بحيري مدير مديرية التعليم وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة. 
 
ومن المقرر أن يتفقد الدكتور رضا حجازي استراحات المعلمين الملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.
 
كما يعقد الدكتور رضا حجازي اجتماعا مع مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة للوقوف على كافة الاجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.
 
وكانت الوزارة أكدت، أنه في ضوء بعض الاستفسارات التي استقبلتها الوزارة، فيما يتعلق بنماذج أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة، صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه ليس هناك أي مشكلة تتعلق باستلام الطالب نموذج أسئلة مختلف في كل امتحان، حيث أن اختلاف النماذج يتعلق فقط باختلاف ترتيب الأسئلة لا غير.
 
وأكد المتحدث الرسمي أن كل نموذج أسئلة مرتبط بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة الأسئلة المقالية المرفقة به، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم الطالب بكتابة رقم النموذج الذي قام باستلامه على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وفقا للفيديو التوضيحي الذي أعلنت عنه الوزارة والذي يتضمن كافة الإرشادات والتعليمات المتعلقة بكتابة البيانات.
 
وقال المتحدث الرسمي إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهات مشددة باتخاذ كافة الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والتيسير للطلاب، كما وجه بالتفاعل والرد الفوري على كافة الاستفسارات المتعلقة بمنظومة الامتحانات أو أي شكاوى ترد الوزارة بشأن أية مشكلات قد تعوق انتظام سير الامتحانات.
 
وتهيب وزارة التربية والتعليم والفني بأولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق خلف الشائعات التي تستهدف تشتيت الطلاب وأهمية استقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية فقط.
 
 
 
 
 
 

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