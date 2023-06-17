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وزير التعليم يتفقد سير امتحان العربي للثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين.. صور

السبت، 17 يونيو 2023 01:57 م
وزير التعليم يتفقد سير امتحان العربي للثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين.. صور وزير التعليم يتفقد سير امتحان الثانوية العامة للمكفوفين
كتب محمود طه حسين

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تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، سير امتحان مادة اللغة العربية (ورقة أولى) لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023 بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحان بالمدرسة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.
 
واطمأن الوزير من الطلاب والطالبات في لجان المدرسة حول مستوى الامتحان، ومدى وضوح الأسئلة، حيث أعربن عن رضاهم عن مستوى الأسئلة ووضوحها.
 
كما تفقد الدكتور رضا حجازي عددا من استراحات المعلمين الملاحظين بلجان الثانوية العامة، وذلك بمدرسة السلام الرسمية لغات، حيث اطمأن الوزير على توفير كافة وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث المناسب، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات، كما تفقد الوزير أيضا حجرة الأنشطة والمكتبة بالمدرسة.
 
جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.
 
وزير التعليم يتفقد سير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين (1)
 امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين
 

وزير التعليم يتفقد سير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين (2)
وزير التعليم يتفقد سير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين 

وزير التعليم يتفقد سير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين (3)
وزير التعليم يتفقد سير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين (3)

وزير التعليم يتفقد سير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين (4)
 امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين
 

وزير التعليم يتفقد سير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين (5)
وزير التعليم يتفقد سير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين

وزير التعليم يتفقد سير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين (6)
وزير التعليم يتفقد سير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين
 

 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين

اخبار مصر



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