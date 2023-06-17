اليوم السابع
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ويؤكد على أهمية المزج بين التخصصات المختلقة..

وزير التعليم العالى يتفقد جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة

السبت، 17 يونيو 2023 11:15 ص
وزير التعليم العالى يتفقد جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة وزير التعليم العالى يتفقد جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة
كتب محمد صبحى- صبرى غانم

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تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، صباح اليوم السبت، جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور محمد شرقاوى والدكتور أيمن فريد مساعدى وزير التعليم العالى، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، ولفيف من قيادات الوزارة.
 
وخلال الجولة التفقدية ، تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى معرض طلابى داخل الجامعة واستمع إلى الطلاب والمشروعات البحثية التى يعمل عليها الطلاب، كما تفقد معامل الحاسب الآلى بالجامعة ومحاضرات كلية الطب.
 
وقال الدكتور أيمن عاشور حضورنا اليوم لنتابع معكم لمتابعة ما يحدث فى جامعة الإسماعيلية الأهلية ، مشيرًا إلى انجامعة الاسماعيلية الأهلية متميزة وتخضع لمتابعة دقيقة من جامعة قناة السويس الحكومية
 
وأكد أيمن عاشور الحرص على أن طرق التعليم والبرامج تكون مختلفة وتتماشى مع كليات العالم من حيث المزج بينالتخصصات المختلفة وعلاقتها بالطب ونحرص على الوقوف على البيئة التعليمية فى الجامعة ، كما استمع إلى الطلابالوقوف على تفاصيل المنظومة التعليمية بالجامعة.
 
 

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