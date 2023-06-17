وزير التجارة يعقد لقاءات مع كبار المسؤولين المشاركين بمنتدى سان بطرسبرج

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عددا من اللقاءات على هامش مشاركته في فعاليات منتدي سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بدورته الـ ٢٦ المنعقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة ١٤-١٧ يونيو الجاري ، حيث تم عقد سلسلة مكثفة من الاجتماعات على المستوى الثنائى ومتعدد الأطراف ولقاءات الأعمال.

واستهل وزير التجارة والصناعة لقاءاته أمس بعقد اجتماع مع السيد سيرجي وازكفيرت رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر البيطري والصحة النباتية والتى يغطي نشاطها الجانب الأكبر من قطاعات وبنود الصادرات المصرية إلي روسيا الاتحادية ، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الثنائية الهامة المرتبطة بتسجيل بعض الشركات المصرية والروسية لتعزيز حركة التبادل التجارى فى السلع الزراعية ومنتجات اللحوم والدواجن.

كما عقد سمير اجتماعا مع السيد اندريه سليبنيف - وزير تجارة الاتحاد الاقتصادى الأوراسي حيث تمت مناقشة تطورات مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسي الذي يضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان ، وذلك بهدف دعم الجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق يناسب ويراعى مصالح الطرفين ويدعم حركة التجارة المتبادلة بين مصر ودول التجمع و فيما يخص أنشطة الأعمال والترويج للاستثمار وتنمية التجارة مع مجتمع الأعمال الروسي ، فقد عقد الوزير اجتماعا موسعا مع مسئولى إحدى كبري المجموعات الاستثمارية ذات النشاط القطاعي المتنوع لبحث مختلف الفرص المتاحة في مجال الاستثمار المشترك وتنمية التجارة والخدمات من البلدين.

كما التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تشارك الدولة الشقيقة كضيف شرف الدورة الـ 26 لمنتدي سان بطرسبرج وتناول الاجتماع طرح بعض المبادرات لدعم النشاط التجاري والاستثماري بين مصر والإمارات خلال الفترة القادمة.

هذا وقد شارك المهندس أحمد سمير بفعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدي والتي شارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.