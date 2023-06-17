ننشر مواقيت الصلاة السبت 17/6/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:07 ص

موعد صلاة الظهر 12:55 ص

موعد صلاة العصر 31: 4

موعد صلاة المغرب 7:59 م

موعد صلاة العشاء 9:31

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:06 ص

موعد صلاة الظهر 1:00

موعد صلاة العصر 4:39

موعد صلاة المغرب 8:06 م

موعد صلاة العشاء 9:41 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



وقت صلاة الفجر 4:01

موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 4:28 م

موعد صلاة المغرب 7:56 م

موعد صلاة العشاء 9:29 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



وقت صلاة الفجر 4:04

وقت صلاة الظهر 12:43

موعد صلاة العصر 4:13 م

وقت صلاة المغرب 7:42 م

وقت صلاة العشاء 9:10 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان



وقت صلاة الفجر 4:21 ص

موعد صلاة الظهر 12:49 ص

موعد صلاة العصر 12: 4

موعد صلاة المغرب 7:42 م

موعد صلاة العشاء 9:07