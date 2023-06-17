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ننشر مواعيد امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023 فى الجيزة

السبت، 17 يونيو 2023 08:00 ص
ننشر مواعيد امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2022/2023 فى الجيزة امتحانات الدور الثاني 2023
كتبت – مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن مواعيد انطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسى 2022/2023 للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم الفني، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت جداول الامتحانات كالآتي:

المرحلة الابتدائية

-الصفوف الأول والثاني والثالث "فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 16 يوليو 2023.

-الصف الرابع الابتدائى (عام – فصل واحد – مكفوفين) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

-الصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

-الصف السادس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) "الثامن" صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023.

المرحلة الإعدادية 

-الصف الأول الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

-الصف الثاني الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

-الصف الثالث الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

المرحلة الثانوية 

- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

- الصف الأول الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

- الصف الثاني الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

"التعليم الفني" من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 23 يوليو 2023

حسب التخصصات.


امتحانات

امتحانات الدور الثاني

موعد امتحانات الدور الثاني

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موعد امتحانات الدور الثانى في الجيزه

جداول امتحانات الدول الثاني

جداول امتحانات الدور الثاني 2023

جداول امتحانات الدور الثاني 2023 الجيزة



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