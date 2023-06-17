نقيب أطباء العراق: "الصحفيون العراقيون وثقوا تاريخ فترة مهمة من جهاد أبطالنا"

رسالة بغداد محمد السيد الشاذلى

هنأ الدكتور عقيل شاكر محمود نقيب أطباء العراق، الصحفيين العراقيين بمناسبة الذكرى ال ١٥٤ لعيد الصحافة العراقية.

ووجه عقيل شاكر خلال كلمة له فى الحفل المركزى الذى تنظمه نقابة الصحفيين العراقيين بمناسبة الذكرى ال ١٥٤ لعيد الصحافة العراقية رسالة للصحفيين العراقيين قائلا :" تمكنتم من أداء واجباتكم الوطنية والمهنية على أكمل وجه، نقابة الصحفيين العراقيين هى الخيمة والمظلة لأعضائها ولعبت دورا كبيرا فى لم شمل الأسرة الصحفية".

وأضاف :" الصحفيين العراقيين وثقوا تاريخ هذه الفترة من جهاد أبطالنا"، موجها التحية للضيوف العرب المشاركين فى الحفل، مؤكدا أن النقابات والاتحادات ستظل الساعد الأيمن للقوات المسلحة، متابعا :" ستكون الأعياد القادمة شاهدة على المزيد من الأمان والبناء".