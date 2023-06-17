نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: لا يمكن تحقيق الديمقراطية فى السودان بالبندقية

كتب محمد عبد العظيم

تحدث مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني عن الأوضاع التي أدت إلى الحرب داخل البلاد قائلا: "لما الدعم السريع اتكلم عن الحركة الإسلامية في السودان.. نحن نعرف وضع الحركة السودانية في السودان والعالم ككل.. هذه كلمة حق.. السودانيون لا يديرون الحركة الإسلامية والكثير لا يديرون الحركة الإسلامية.

وأضاف خلال جلسة نقاشية في المركز المصري للفكر والدراسات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "السودانيون مسلمون ولكن يفرقون بين الإسلام السياسي والإسلام التقليدي.. وكذلك تفرق الدول بين هذه الأمر.. وهناك دولا ليسوا مسلمين ولكن لديهم مخاوف من هذا الأمر.. ومعلوم خطورتها".

وتابع مالك عقار: "أخمد" هنا كلمة حق أريد بها باطل.. والديمقراطية كلمة حق أريد بها باطل.. ولا يمكن أن تعمل ديمقراطية بالبندقية.. والشعار الثالث أنه ما عنده مشكلة مع الجيش ومع شرفاء الجيش.. ولكن عنده مشكلة مع الإسلاميين داخل الجيش... العملية معقدة.. لأن الإسلاميين مش معروفين داخل الجيش.. ومش مكتوب على وشهم أنهم إسلاميين.. ولا يمكن تصنيف هؤلاء الإسلاميين داخل الجيش.. وفي النهاية.. الهدف الأساسي هو الاعتداء على السلطة"