مغادرة أولى قوافل حجاج النمسا إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

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غادرت أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام من النمسا متوجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم /السبت/ أن القافلة انطلقت من مطار فيينا الدولي، وتضم حجاج من مختلف الجنسيات والأعمار.

ومن جانبه، أكد مدير المركز الإسلامي بفيينا الدكتور أحمد آل مفرح ـ في تصريح للإخبارية السعودية ـ أن المركز عقد محاضرات مخصصة لتعريف الحجاج بمناسك الحج والأطر التنظيمية، وذلك في إطار دوره في نشر الثقافة التوعوية لأبناء الجاليات المسلمة.