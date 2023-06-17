اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مغادرة أولى قوافل حجاج النمسا إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

السبت، 17 يونيو 2023 09:15 ص
مغادرة أولى قوافل حجاج النمسا إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة حجاج - أرشيفية
أ ش أ

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غادرت أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام من النمسا متوجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
 
وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم /السبت/ أن القافلة انطلقت من مطار فيينا الدولي، وتضم حجاج من مختلف الجنسيات والأعمار.
 
ومن جانبه، أكد مدير المركز الإسلامي بفيينا الدكتور أحمد آل مفرح ـ في تصريح للإخبارية السعودية ـ أن المركز عقد محاضرات مخصصة لتعريف الحجاج بمناسك الحج والأطر التنظيمية، وذلك في إطار دوره في نشر الثقافة التوعوية لأبناء الجاليات المسلمة.

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