اليوم السابع
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مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرا

السبت، 17 يونيو 2023 06:35 م
مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرا القوات المسلحه
كتب زكى القاضى

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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمراراً لدور مصر الفاعل تجاه دولة السودان الشقيق، وصلت سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورتسودان بدولة السودان محمل عليها مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارتى الدفاع والتضامن الإجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرية وبيت الزكاة والصدقات المصرى، وسيتم دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة والأكثر إحتياجاً بدولة السودان الشقيق .
 
ومن جانبهم أعرب مسئولى الجانب السودانى عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التى يواجهها الشعب السودانى الشقيق . 
 
وفى سياق متصل، وصل إلى جمهورية مصر العربية عدد من الرعايا المصريين والسودانيين قادمين من دولة السودان على متن سفينة الإمداد المصرية التى قدمت المساعدات بالسودان.
 
ووجه الرعايا فور وصولهم إلى مصر الشكر إلى الدولة المصرية التى وفرت لهم كافة أوجه الرعاية والإهتمام .
 
يأتى ذلك إنطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.
 
 

القوات المسلحه

الجيش المصرى

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جيش مصر



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