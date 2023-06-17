مشروع تخرج لإعلام الأزهر بعنوان "بترول الصعيد" يبرز مراحل تصنيع العسل الأسود

كتب لؤى على

أطلق طلاب بـ«إعلام الأزهر» اسم «بترول الصعيد» على العسل الأسود، ضمن مشروع التخرج، الذين حرصوا على إبراز مراحل تصنيعه ضمن مشروع تخرجهم لهذا العام، من خلال فيلم وثائقي يسلط الضوء على المراحل المختلفة لصناعة العسل.

وحرص مجموعة من طلاب إعلام الأزهر على الاهتمام بمنتجات الصعيد، باعتبارها عنصر غذائي لا غنى عنه، خاصة العسل الأسود الذي يشتهر به الصعيد مقارنة بغيره من المحافظات، إذ تبدأ عملية الصناعة بداية من كونه مجرد محصول لقصب السكر، يتم حمله عبر عدة مقطورات تنقله إلى مصانع السكر.

مراحل تصنيع العسل الأسود

المرحلة الأولى

ينقل فيها قصب السكر إلى ماكينة عصر العيدان، يتم من خلالها تحويله إلى عصير خام يوضع في أحواض كبيرة.

المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية نزع جميع الشوائب عبر وضع عصير القصب في حوض آخر، تحت درجة حراره عاليه لإزالة ما به من شوائب.

المرحلة الثالثة

يُنقل عصير قصب السكر إلى حوض آخر تحت درجة حرارة أعلى مقارنة بالأولى.

المرحلة الرابعة

ويحرص العاملون على نقل العسل الأسود إلى حوض آخر، ويتم في هذه المرحلة تعبئة العسل الأسود وبيعه للمستهلكين.

وشارك في المشروع «بترول الصعيد» عدد من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر، قسم إذاعة وتلفزيون، وهم شريف أبو سديرة، بسام سليم، أحمد علي أحمد، بركات أشرف، عبد الرحمن أسامه، السيد محمود، رشدي محمد.