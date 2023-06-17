اليوم السابع
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مسئولو وزارات المياه بدول أفريقيا يزورون محطة معالجة مياه الصرف بالجيل الأصفر

السبت، 17 يونيو 2023 09:27 ص
مسئولو وزارات المياه بدول أفريقيا يزورون محطة معالجة مياه الصرف بالجيل الأصفر ‎كبار المسئولين بوزارات المياه بالدول الافريقية خلال زيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحى
‎كتبت أسماء نصار

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تفقد عدد من كبار المسئولين بوزارات المياه بالدول الأفريقية محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر بمحافظة القليوبية، والتى تُعَد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في العالم، والمقامة على مساحة 78 فدانا بطاقة 2.5 مليون م3/ يوم من مياه الصرف الصحي وتخدم 12 مليون نسمة.
 
‎وأبدى الزوار إعجابهم بمجهودات مصر المتميزة فى مجال تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه من خلال معالجة وإعادة استخدام المياه.
 
‎‏‎يشار إلى أن الرؤية المستقبلية لوزارة الموارد المائية والري ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع في مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.
 
‎وأكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن مصر تسعى جاهدة خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة على مدى عامين لمواصلة نجاحات "الامكاو" السابقة وتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة قضايا المياه فى أفريقيا ، خاصة أن الدورة العادية الثالثة عشرة للجمعية العامة تعد أول جمعية عامة يتم عقدها بعد جائحة كورونا ، كما تنعقد هذه الدورة فى الوقت الذى تواجه فيه قارتنا تأثيرات تغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وسيول وجفاف وأعاصير أكثر من أي وقت مضى بما يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين عبر القارة وعلى خدمات المياه والبنية التحتية المقدمة لهم .
 
‎وعرض سويلم خلال اجتماعات مجلس وزراء المياه الافارقة " الامكاو" ما تم بذله من مجهودات فى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه للعام الحالى والتى ساهمت في رفع مكانة المياه في النظم الوطنية ، فضلاً عن الدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه ، لقد كانت القارة الإفريقية ممثلة بقوة ، حيث استضاف الامكاو حدثا جانبيا حول "ضمان توافر المياه بشكل مستدام لجميع الأغراض "عامل نجاح للنمو الاقتصادي لأفريقيا" والذى تضمن مداخلات من الجهات الفاعلة في قطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا ، كما تم خلال مؤتمر الامم المتحدة إطلاق تقرير عام 2022 الصادر عن مفوضية رؤساء دول الاتحاد الأفريقي بشأن تسريع تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في إفريقيا ، كما تم الحصول على الموافقة على الرسائل الرئيسية من المشاورات الإقليمية الأفريقية بشأن إستعراض منتصف المدة لعقد العمل في مجال المياه .
 
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