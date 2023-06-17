محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة تسيير عمل مكتبة مصر العامة.. اعرف التفاصيل

قنا صابر سعيد

ترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماع لجنة تسيير عمل مكتبة مصر العامة بقنا، وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وعدد من أساتذة جامعة جنوب الوادى، وبعض المختصين فى الشئون المالية والإدارية والقانونية، وجميع العاملين بالمكتبة.

وأوضح محافظ قنا، أن المكتبة تعد صرح ثقافى عظيم يضاف إلى القطاع الثقافى داخل المحافظة، والذى شهد بدوره طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، كان لها أثر فعال على تغيير الموروثات الخاطئة لدى أهالى قنا، مشيرا إلى أن الهدف من اجتماع اليوم هو تبادل الأفكار والرؤى حول الأنشطة التى يمكن تفعيلها فى المكتبة بما يُسهم فى تحقيق أكبر استفادة للجمهور، موجها المسئولين بالمكتبة ضرورة التنسيق، وحسن إدارتها والحفاظ على نظافتها بشكل دائم، كما وجه بضرورة الأمثل لكل الامكانيات المتاحة بالمكتبة، لتقديم خدمات ثقافية وتدريبية مختلفة لرواد المكتبة، بما يسهم فى اثراء الحركة الثقافية بالمحافظة.

وناقش محافظ قنا، وضع لائحة تنظم عمل المكتبة، من حيث الاشتراكات وتصنيفها وقيمة كل منها، والامتيازات التى سيستفيد منها المشتركين، والتى سيتم الإعلان عنها للجمهور فور اعتمادها، كما تم الاتفاق على ضرورة وضع لائحة مالية للمكتبة لتنظيم ايرادات المكتبة ومصروفاتها، بما يضمن انتظام واستمرارية العمل بها، من خلال الحفاظ على جميع الأجهزة والمعدات الموجودة بها، مؤكدا على ضرورة عقد اجتماع دورى لأعضاء مجلس أمناء المكتبة لمتابعة انتظام سير العمل بالمكتبة ومعالجة أى قصور به.