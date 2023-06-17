محافظ جنوب سيناء الرئيس الفخري لمهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

جنوب سيناء - ياسر عامر

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اليوم، بمكتبه بالقاهرة، وفدا من اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 15 الى 20 يوليو من العام الجاري.

ورحب المحافظ بالوفد وأبدى موافقته برغبة إدارة المهرجان بأن يكون اللواء خالد فودة الرئيس الفخرى الدائم لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية.

ضم وفد المهرجان الكاتب الصحفى أيمن الحكيم رئيس المهرجان والمهندس أسامة الشيخ الخبير الاعلامى، والفنانة وفاء عامر، والسيناريست الدكتور مدحت العدل، والإعلامي محمد فؤاد منسق عام المهرجان، والمخرج كريم اسماعيل.

من جانبه ابدى أيمن الحكيم رئيس المهرجان سعادته بقبول اللواء خالد فودة الرئاسة الفخرية الدائمة للمهرجان وقال ان حماس المحافظ يُنبأ بميلاد مهرجان سينمائى كبير وحقيقي يليق بالسينما المصريه تكون مصر دائما هى عاصمة السينما العربية.

كما عرض الحكيم ملفا كاملا بكل التفاصيل واخر المستجدات والاستعدادات لإقامة الدورة الاولى للمهرجان.

وفي ختام اللقاء وجه محافظ جنوب سيناء كافة الإدارات بالمحافظة بالتعاون مع إدارة المهرجان وتذليل كافة العقبات حتى يخرج المهرجان فى دورته الأولى بصورة عالمية تليق بمدينة شرم الشيخ التي أصبحت مقصدا لكل دول العالم.