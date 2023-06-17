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محافظ الجيزة يتابع غدا امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان

السبت، 17 يونيو 2023 01:02 م
محافظ الجيزة يتابع غدا امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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يتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح غد الأحد، سير امتحانات الثانوية العامة بلجان مدارس (الأورمان شيراتون بالدقى، والأورمان الإعدادية بالعجوزة)، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع.
 
واستعدت محافظ الجيزة لامتحانات الثانوية العامة التي يؤديها 86627 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى المحافظة، وذلك تجهيز 200 لجنة أساسية على مستوى المحافظة و40 لجنة احتياطية للطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 
وواصلت المحافظة جهود رفع كفاءة محيط لجان امتحانات الثانوية العامة من رفع للإشغالات والباعة الجائلين وتحسين مستوى النظافة ووضع المظلات وتهيئة حرم الطريق.
 
وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم الدوري ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين، ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب، مؤكدا على مديرية الصحة بضرورة تواجد طبيب او زائرة صحية في كل لجنه من لجان سير الامتحانات. 
 
 
 

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