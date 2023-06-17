محافظة سوهاج تودع أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لأداء المناسك وسط فرحة عارمة

سوهاج محمود مقبول

أناب اللواء طارف الفقى محافظ سوهاج رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج فى توديع افواج حجاج الجمعيات الأهلية بسوهاج من ميدان الشبان المسلمين بمدينة سوهاج لأداء مناسك الحج هذا العام وذلك وسط فرحة عارمة من الحجاج والمودعين حيث تم التأكد من إتباع كافة التعليمات المنظمة لمناسك الحج.

ومن جانبه قال رأفت السمان وكيل وزارة التضامن بمحافظة سوهاج في تصريحات خاصة لليوم السابع من داخل أتوبيس نقل الحجاج أن اليوم السبت شهد إنطلاق الفوج الأول للجمعيات الأهلية بإجمالى عدد 228 حاج وسوف يستقلون الطائرة في تمام الساعة السابعة مساء من مطار الأقصر وهذا العدد يمثل حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظة سوهاج ومؤسسة الحج قامت بتعين مشرف على كل أتوبيس وقمنا بعقد عدد من الندوات مع الحجاج بواقع 3 ندوات وكل الأمور ساعدت بشكل كبير في نجاح إنطلاق موسم الحج والعام القادم سوف تكون نسبة سوهاج كاملة.

وأكد وكيل وزارة التضامن بسوهاج على أنه تم تقديم كافة التسهيلات الإدارية وغيرها بالتعاون مع الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية حيث تم إجراء كافة الكشوفات الطبية اللازمة لحجاج هذا العام، وحصولهم على التطعيمات اللازمة كما تم تكليف مديرى الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة لعقد ندوات توعية بالاشتراك مع الأوقاف قبل سفرهم لتعريف الحجاج بكيفية أداء مناسك الحج وشروطه والآداب والواجبات التى يجب الالتزام .

وأضاف السمان، أنه من ضمن التسهيلات المقدمة للحجاج القيام بنقلهم اليوم من ميدان الشبان المسلمين بسوهاج خلال أتوبيسات مكيفية تسهيلًا عليهم للوصول فى المواعيد المحددة لعدم حدوث أى تأخير، مشيرا أن الرحلة الأولى بعدد 228 حاج وتم تحركهم من ميدان الشبان المسلمين العاشرة صباح اليوم، وتم نقلهم بأتوبيسات مكيفة تسهيلًا عليهم للوصول فى المواعيد المحددة .

يذكر أن لدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الفريضة، لافتة إلى أنه تم التعاقد مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، فضلاً عن وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك، والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك.