لو عندك مكتب اعرف أهم الخطوات لخفض قيمة فاتورة الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض الخطوات الهامة التى يجب اتباعها لترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب، وبالتالى خفض قيمة الفاتورة وهى كالآتى:

1- أغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف.

2-إعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للموظفين داخل المكاتب.

3-استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.

4- اطفأ إضاءة الغرف عند الخروج.

5-استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات اذا امكن.

6-عند مغادرة المكتب قم بفصل الأجهزة ( الكمبيوتر - طابعات _ ماكينات تصوير ...الخ.)

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).