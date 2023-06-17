ونقلت قناة "سكاي نيوز"، اليوم /السبت/، صورا حية، حيث شارك الملك في العرض عسكري ليكون أول ملك منذ عقود يركب على ظهر الخيل خلال موكب عيد ميلاده، والذي شهد عزف النشيد الوطني عند وصوله.



احتفالات

كما شاركت الملكة كاميلا وأمير وأميرة ويلز وأطفالهما في المراسم، وأطلق سلاح الفرسان الملكي 41 طلقة.



وبعد انتهاء المراسم، اجتمع أفراد الأسرة الملكية في شرفة قصر باكنجهام، حيث احتشد أمامهم آلاف المتفرجين، لمشاهدة عرض جوي عسكري ممتد، شارك فيه نحو 70 طائرة من البحرية الملكية والجيش البريطاني والقوات الجوية الملكية.