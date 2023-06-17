فوز 9 مرشحين بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن مدحت عادل حجاج، رئيس لجنة الانتخابات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية عن فوز 9 مرشحين من أصل 11 مرشحًا تقدموا للمنافسة على 9 مقاعد لعضوية مجلس إدارة الغرفة لدورة 2023-2027م.

وهم كلاً من:

أحمد الوكيل 956 صوتا

عمرو مصيلحي 950 صوتا

أحمد صقر 945 صوتا

محمد فتح الله 941 صوتا

ياسر المناويشي 938 صوتا

أحمد حسن 936 صوتا

عمر الغنيمي 936 صوتا

محمد حفني 929 صوتا

شريف بقطر 915 صوتا

بينما حصل المرشح حازم المنوفي على 102 صوت وإبراهيم أبو الحسن على 101 صوت.

وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 961 صوتًا والأصوات الباطلة 69 صوتًا، وإجمالي الأصوات 1030 صوتًا.

وشهدت انتخابات الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية إقبال كثيف من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات للإدلاء بأصواتهم، واختيار مجلس إدارة جديدة للغرفة لدورة مقبلة جديدة تستمر من 2023 وحتى 2027.

وتنافس في انتخابات الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، قائمة وحيدة تحت شعار «معاً لاستمرار العطاء»، وتضم كلا من أحمد محمد الوكيل، أحمد حسن أحمد، أحمد محمد صقر، وشريف بقطر فخرى، وعمر خميس الغنيمي، عمرو أحمد مصيلحي، ياسر المناويشي، محمد ماهر حنفى ،محمد سامى فتح الله، كما يتنافس منفرداً في الانتخابات إبراهيم أبو الحسن، رئيس شعبة البلاستيك، وحازم المنوفي رئيس شعبة البقالة والعطارة.

وأجريت الانتخابات بـ10 مقار انتخابية بمقر الغرفة التجارية في محطة الرمل، حتى الساعة الخامسة مساءً.