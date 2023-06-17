فوائد فيتامين هـ لصحة البشرة من الترطيب إلى تفتيح لون البشرة

كتبت إيناس البنا

في البحث عن بشرة صحية ومشرقة، تلعب العناصر الغذائية المختلفة دورًا مهمًا، من بينها أن فيتامين E يلعب دورًا كمغذيات دقيقة مهمة عندما يتعلق الأمر بتغذية بشرتنا وحمايتها.

هذا الفيتامين الأساسي وفقًا لموقع "healthline"، غني بخصائص مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتعزيز صحة الجلد بشكل عام.

فيتامين هـ كمضاد للأكسدة

فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي البشرة من الجذور الحرة الضارة الناتجة عن عوامل مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية والسموم البيئية، يمكن أن تؤدي هذه الجذور الحرة إلى الشيخوخة المبكرة وتلف الجلد، من خلال تحييد هذه الجذور الحرة، يساعد فيتامين هـ في حماية البشرة من الإجهاد التأكسدي، مما يعزز مظهر الشباب والمشرق.

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Indian Dermatology Online Journal أن الاستخدام الموضعي لفيتامين E يقلل من تلف الجلد الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية والتهابها ، مما يبرز آثاره الوقائية.

الترطيب

التقشر والتهيج والألم كلها أعراض للبشرة الجافة، يحتوي فيتامين هـ على صفات مرطبة تساعد في ترطيب البشرة واحتفاظها بالرطوبة، يساعد على تقوية حاجز الرطوبة الطبيعي للبشرة ، مما يجعلها ناعمة ونضرة ومغذية، تركيبة تحتوي على فيتامين هـ تزيد بشكل كبير من رطوبة الجلد وتقلل من الجفاف.

شفاء الجلد وإصلاحه

يلعب فيتامين هـ دورًا مهمًا في دعم عمليات التئام البشرة وإصلاحها. يساعد في تسريع التئام الجروح وتقليل الالتهاب وتقليل ظهور الندبات. من خلال تعزيز تجديد الخلايا الصحية ، يساعد فيتامين (هـ) في الحفاظ على بشرة ناعمة ومتساوية.

أظهرت دراسة نُشرت في International Wound Journal أن فيتامين E ساهم في تحسين التئام الجروح وتقليل تكوين الندبات في الشقوق الجراحية.

الحماية من حروق الشمس

يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للشمس إلى حروق الشمس وتلف الجلد وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد. يمكن لفيتامين E ، عند دمجه مع واقي من الشمس واسع الطيف ، أن يوفر طبقة دفاع إضافية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة، يساعد في تخفيف أعراض حروق الشمس ويقلل من الاحمرار ويهدئ البشرة.

وجدت دراسة نشرت في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن مكملات فيتامين (هـ) ، إلى جانب تدابير الحماية من أشعة الشمس، توفر حماية إضافية ضد حروق الشمس.

التأثيرات المضادة للالتهابات

الالتهاب هو عامل أساسي شائع في العديد من الأمراض الجلدية ، بما في ذلك حب الشباب والأكزيما والصدفية. يحتوي فيتامين هـ على خصائص مضادة للالتهابات تساعد على تهدئة وتهدئة البشرة المتهيجة، يساعد في تقليل الاحمرار والتورم والانزعاج المرتبط بأمراض الجلد الالتهابية.

سلطت مراجعة نُشرت في مجلة Pharmacological Sciences الضوء على التأثيرات المضادة للالتهابات لفيتامين E ، مما يشير إلى إمكاناته كعامل علاجي لاضطرابات الجلد الالتهابية.

فوائد مكافحة الشيخوخة

مع تقدمنا ​​في العمر، تخضع بشرتنا لتغيرات طبيعية ، وتصبح علامات الشيخوخة ، مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، أكثر وضوحًا، يساعد فيتامين هـ في مكافحة علامات الشيخوخة هذه عن طريق حماية ألياف الكولاجين في الجلد وتعزيز المرونة، يساعد في الحفاظ على تماسك البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد ويساهم في الحصول على بشرة أكثر شبابًا.

تفتيح وتوحيد لون البشرة

يمكن أن يؤدي تفاوت لون البشرة والبقع الداكنة وفرط التصبغ إلى جعل الجلد يبدو باهتًا وباهتًا، يساعد فيتامين هـ في تفتيح البقع الداكنة ويعزز لون البشرة ، مما يؤدي إلى بشرة أكثر إشراقًا، يمنع إنتاج الميلانين ، الصبغة المسؤولة عن صحة الجلد.