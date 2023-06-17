فريق طبى من المعهد القومى للقلب يصل مستشفى العريش لتقديم الخدمات الطبية مجانا

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء، فريقا طبيا من المعهد القومي للقلب، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات اللازمة، ويضم الفريق الدكتور علي خليل استشاري قلب والدكتور محمد جاب الله استشاري قلب بمعهد القلب القومي.

وأكدت مرفت عبد الجواد، منسق عام القوافل، أن الفرق الطبية من معهد القلب تصل إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وذلك بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب. يتميز الفريق الطبي بالتخصص في أمراض القلب، وسيتم توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات اللازمة لهم في وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام.

كما وصلت دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام في شمال سيناء، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية في المحافظة وكليات الطب في جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة. أعلنت صحة شمال سيناء، انه تضم الدفعة الجديدة 13 طبيبًا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية، مثل جراحة القلب والصدر وجراحة المخ والأعصاب وطب الأورام وجراحة العظام والتخدير والأشعة وغيرها.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود مديرية الصحة في شمال سيناء لتوفير الرعاية الطبية للمواطنين بالمجان، وسبق التوقيع على بروتوكول التعاون بين المديرية وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة ومن المقرر إجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتضم قائمة الأطباء الدكتورة فاطمة عبد القادر: جهاز هضمي ومناظير، والدكتور عصام سعد: جراحة القلب والصدر.

والدكتور عمرو توفيق، والدكتور تامر النعيمي: جراحة عامة. والدكتور عبد الرحمن حسن، والدكتور محمود صابر: جراحة المخ والأعصاب.

والدكتور عادل صلاح: طب الأورام، والدكتور محمد صلاح: التجميل، والدكتور محمد حامد، الدكتور ياسر غنيم: جراحة العظام، والدكتور السيد صلاح، والدكتور أحمد نصر: الأشعة، والدكتور أحمد الشامي: التخدير.