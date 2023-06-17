وقالت آن كلير لوجندر إن الضربات الروسية استهدفت مرة أخرى عمدا بني تحتية مدنية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.

وأشارت إلى تصريحات وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاترين كولونا التي أكدت مرارا، أن هذه الأعمال غير المقبولة تشكل جرائم حرب ولا يمكن أن تمر دون عقاب، مؤكدة مواصلة فرنسا تقديم الدعم للمحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم.

