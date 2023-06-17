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فتح باب التقدم لوظائف القطار الخفيف غدا.. تعرف على الأوراق المطلوبة

السبت، 17 يونيو 2023 01:20 م
فتح باب التقدم لوظائف القطار الخفيف غدا.. تعرف على الأوراق المطلوبة القطار الكهربائي الخفيف - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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يبدأ غدا التقديم على وظائف الهيئة القومية للأنفاق بالقطار الكهربائى الخفيف، ويستمر التقديم على الوظائف حتى للتقدم يوم /2023/7/13، وذلك عن طريق التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4) وتقديمها باليد اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا مع مراعاة الاجازات الرسمية، مع العلم أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.
 
وتضم الوظائف "مهندسين في مجالات (صيانة وادارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الازمات والكوارث/ مراقبة الجودة / ادارة المخاطر)، وشئون قانونية ، وترجمة ، وتكنولوجيا المعلومات IT ، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة اصول / محاسبة)".
 
المستندات المطلوب ارفاقها عند التقدم بالترتيب التالي داخل ملف :
1 صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
 
(2) صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.
 
(3) صورة المؤهل والمؤهلات الاخري التي حصل عليها.
 
(4) عضوية نقابة المهندسين .
 
5) صورة الموقف من التجنيد.
 
(6) شهادة تحديد مستوى اللغة الانجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات : 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية .
 
7- صور شهادات الخبرة / الدورات إن وجد في مجال الوظيفة المقدم اليها.
 
8 - عدد 1 صورة شخصية مقاس 4×6
 
9- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيه بأسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818
 

وظائف المترو

وظائف القطار الخفيف

النقل

القطار الكهربائي



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