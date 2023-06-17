فتح باب التقدم لوظائف القطار الخفيف غدا.. تعرف على الأوراق المطلوبة

كتب سيد الخلفاوى

يبدأ غدا التقديم على وظائف الهيئة القومية للأنفاق بالقطار الكهربائى الخفيف، ويستمر التقديم على الوظائف حتى للتقدم يوم /2023/7/13، وذلك عن طريق التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4) وتقديمها باليد اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا مع مراعاة الاجازات الرسمية، مع العلم أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.

وتضم الوظائف "مهندسين في مجالات (صيانة وادارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الازمات والكوارث/ مراقبة الجودة / ادارة المخاطر)، وشئون قانونية ، وترجمة ، وتكنولوجيا المعلومات IT ، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة اصول / محاسبة)".

المستندات المطلوب ارفاقها عند التقدم بالترتيب التالي داخل ملف :

1 صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

(2) صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

(3) صورة المؤهل والمؤهلات الاخري التي حصل عليها.

(4) عضوية نقابة المهندسين .

5) صورة الموقف من التجنيد.

(6) شهادة تحديد مستوى اللغة الانجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات : 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية .

7- صور شهادات الخبرة / الدورات إن وجد في مجال الوظيفة المقدم اليها.

8 - عدد 1 صورة شخصية مقاس 4×6

9- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيه بأسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818