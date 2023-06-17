علامات مختلفة تشير لارتفاع ضغط الدم عند النساء الحوامل

كتبت إيناس البنا

تحتاج النساء الحوامل إلى مزيد من الانتباه لصحتهن وعافيتهن، ومع ذلك فإن التأكيد على ذلك لا يفيد كثيرًا أيضًا لأنه غالبًا ما يرتبط بارتفاع ضغط الدم، المعروف بتسببه في حدوث مضاعفات أثناء الحمل.

ارتفاع ضغط الدم، هو حالة تكون فيها قوة الدم على جدران الشرايين عالية جدًا، في النساء الحوامل، يمكن أن يعرض ذلك الأم والطفل للخطر، تشمل بعض الأعراض الشائعة لارتفاع ضغط الدم لدى النساء الحوامل ، وكيف يؤدي إلى مضاعفات، مثل تسمم الحمل، وماذا يمكنهم القيام به.

مخاطر ارتفاع ضغط الدم عند النساء الحوامل

وفقًا لتقرير نشره المعهد الوطني للقلب والرئة والدم، فإن مضاعفات الحمل المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، مثل ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وتسمم الحمل وتسمم الحمل، تؤثر حاليًا على 8٪ من الأفراد الذين يلدون.

ارتفاع ضغط الدم عند النساء الحوامل يمكن أن يظهر بطرق مختلفة، وتشمل هذه:

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل: يشير هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم إلى ارتفاع ضغط الدم الذي يظهر بعد 20 أسبوعًا من الحمل، لا يوجد بروتين مفرط في البول وتغيب أعراض تلف الأعضاء. ومع ذلك ، أضاف الطبيب أن ارتفاع ضغط الدم الحملي قد يؤدي في النهاية إلى تسمم الحمل.

تسمم الحمل: يحدث تسمم الحمل عندما يظهر ارتفاع ضغط الدم بعد 20 أسبوعًا من الحمل ويمكن أن يتلف العديد من أجهزة الأعضاء بما في ذلك الكلى والكبد والدم والدماغ.

ارتفاع ضغط الدم المزمن: يشير إلى تطور ارتفاع ضغط الدم إما قبل الحمل أو خلال أول 20 أسبوعًا من الحمل. بسبب عدم وجود أعراض ، قد يكون من الصعب تحديد وقت ظهور الحالة في البداية.

ارتفاع ضغط الدم المزمن مع تسمم الحمل: يحدث هذا عندما يتفاقم ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل بسبب ارتفاع ضغط الدم المزمن. قد يظهر على المرضى البروتين في البول أو مضاعفات أخرى.

من في عرضة للخطر؟



هناك العديد من عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وتشمل هذه:

أن يكون عمرك أقل من 20 عامًا أو أكبر من 40 عامًا

خبرة سابقة مع ارتفاع ضغط الدم الحملي أو تسمم الحمل

تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم الحملي

مصابة بداء السكري أو سكري الحمل

لديك اضطراب في جهاز المناعة ، مثل الذئبة

لديك مرض في الكلى

توقع عدة أطفال (توأمان أو ثلاثة توائم أو أكثر)

في حين أن ارتفاع ضغط الدم هو "قاتل صامت" بسبب طبيعته غير المصحوبة بأعراض ، يشارك موقع " onlymyhealth" بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى نفس الشيء. وتشمل هذه:

تورم (وذمة)

الصداع

زيادة الوزن المفاجئة

التغييرات في الرؤية

الغثيان أو القيء

التبول قليلا فقط في كل مرة

ألم في البطن (البطن)

ملاحظات يجب اخذها فى الاعتبار



إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يأخذ ارتفاع ضغط الدم عند النساء الحوامل منعطفًا معقدًا ، مما يؤدي إلى مجموعة من الحالات التي تهدد الحياة بما في ذلك:

تقييد النمو داخل الرحم: قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تباطؤ أو انخفاض نمو الجنين.

الولادة المبكرة: يحدث هذا عندما يولد الطفل قبل 37 أسبوعًا من الحمل ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية ، مثل تأخر النمو ومشاكل التنفس ومشاكل صحية أخرى.

انفصال المشيمة: يحدث هذا عندما تنفصل المشيمة عن الرحم قبل الولادة ، مما قد يؤدي إلى حدوث نزيف ومضاعفات قد تهدد حياة الأم والطفل.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل أن يزيد أيضًا من خطر الإجهاض ، وولادة جنين ميت ، والحاجة إلى العناية المركزة لحديثي الولادة.

كيف يتم قياس ضغط الدم؟



يمكن قياس ارتفاع ضغط الدم على ثلاث مراحل:

ارتفاع ضغط الدم: ضغط انقباضي يتراوح من 120 إلى 129 ملم زئبق (ملم زئبق) وضغط انبساطي أقل من 80 ملم زئبق.

ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى: ضغط انقباضي يتراوح من 130 إلى 139 ملم زئبق أو ضغط انبساطي يتراوح من 80 إلى 89 ملم زئبق.

المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم: الضغط الانقباضي 140 ملم زئبق أو أعلى أو الضغط الانبساطي 90 ملم زئبق أو أعلى.