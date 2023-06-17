واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - جوانب العمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه في جميع المجالات التي تتسق مع جهود التنمية، وتسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين ومصالحهما المشتركة انطلاقاً من الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما.



وأكد الجانبان الحرص على مواصلة نهج التشاور الأخوي لما فيه خير شعبيهما، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل.