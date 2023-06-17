ضبط 500 لتر سولار معبأة في جراكن بمحل زيوت بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف مدير الأمن، من ضبط كمية من السولار فى محل زيوت وشحوم بدون ترخيص بدسوق، لبيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبطت حملة مباحث التموين، برئاسة رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، صاحب محل زيوت وشحوم عُثر بحوزته فى المحل على 500 لتر سولار معبأة في جراكن، تمهيداً لبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشنّ حملات على الأسواق، لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، ومتابعة توفير السلع الغذائية، ومحاربة الغلاء، وتحرير محاضر للمخالفين، وتحويلهم للنيابات المختصة.