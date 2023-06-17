ضبط 1200 لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء وتحرير 191 محضرا فى 24 ساعة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك فى ضوء الحملات اليومية التى تشنها المديرية بكافة أرجاء المحافظة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية لمنع استغلال المواطنين وذلك بالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية .

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمحافظة إلى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية فقد تم اليوم السبت ، تنظيم حملة مكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة ، أسفرت عن تحرير (191) محضر تموينى متنوع ما بين (76) محضر مخالفات مخابز و (115) محضر أسواق، لافتاً إلى أنه تم تحرير محضر جنح رقم (10621) لسنة 2023 ضد المدير المسئول عن محطة وقود بناحية الخضرة لتدوين كميات وهمية فى سجل "21" بترول والتلاعب فى كمية قدرها (1200) لتر بنزين 80 لإعادة بيعه بهدف التربح ، كما تم تحرير محضر آخر بناحية منوف ضد صاحب محل لبيع المواد الغذائية والسجائر لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازته (500) علبة سجائر بدون مستندات دالة على مصدرها، وتستمر غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية في تلقي واستقبال أي شكاوى أو مقترحات للمواطنين والعمل على حلها فوراً وذلك على أرقام (2174037 -2174039) بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.