صكوك الأضاحي تواصل نجاحها بالإسكندرية وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

الإسكندرية أسماء على بدر

يعتبر مشروع صكوك الأضاحي من أهم مشروعات التكافل الاجتماعي فى السنوات الأخيرة، حيث يعتمد عليه عدد كبير من المواطنين بشراء الصكوك قبل عيد الأضحى المبارك لضمان توزيعها بعدالة على الأسر الأولى بالرعاية، كما يوفر جهد الذبح، وتتولى الأوقاف الذبح والتوزيع عقب صلاة العيد وطوال أيام السنة تواصل توزيع اللحوم على المحافظات بعد ذبحها وحفظها فى ثلاجات وتصل إلى مستحقيها معبأة ومغلفة فى كافة محافظات الجمهورية.

وفى محافظة الإسكندرية حققت صكوك الأضاحي نجاحا كبيرا وجاءت الإسكندرية فى المرتبة الثانية من المحافظات الأكثر إقبالا على شراء صكوك الأضاحى بعد محافظة القاهرة، وتواصل تصدرها فى المقدمة بعد طرح الصكوك الجديدة فى المساجد وبيعها.

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون سعر الصك المستورد بها خمسة آلاف جنيه، وسعر الصك البلدي بها ثمانية آلاف جنيه، ومن أراد الحصول على صك مستورد عليه دفع الخمسة آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري على النحو الموضح أدناه ، أو الحصول على إيصالين قيمة كل إيصال 2500 جنيه، ومن أراد الحصول على صك بلدي عليه دفع الثمانية آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري على النحو الموضح أدناه ، أو الحصول على إيصالين قيمة كل إيصال 4000 جنيه ، وذلك اعتبارًا من تاريخه.

أما من يريد أن يسهم في توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال صكوك الإطعام فله ما يشاء من الصكوك بقيمة : 300 جنيه أو 2500 جنيه أو 4000 جنيه ، أو التبرع بما يشاء من مبالغ عبر الحسابات الموضحة أدناه أو من خلال خدمة فوري.

سائلين الله (عز وجل) أن يوفقنا جميعًا للإسهام في التكافل المجتمعي وتوفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية، وأن يتقبل منا جميعًا صالح الأعمال.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية انه تواصل مديرية الاوقاف بالإسكندرية استقبال دفعات شنط ولحوم صكوك الاطعام ، موكدا ان توزيعها يكون من خلال قيادات الاوقاف بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها بالتعاون مع المحافظة والتضامن على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة.

واضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع ام مشروع صكوك الاضاحي في إطار خدمة المجتمع وسعي الوزارة لنشر الوعي و الفكر الوسطي المستنير و التصدي للفكر المنحرف والهدام.

كما أكد على أهمية دور الإمام المجتمعي والخدمي فهو عنصر فعال ومؤثر في المجتمع ولا بد وان يشارك الناس افراحهم وأمالهم واحزانهم وألامهم كما أكد على أهمية توعية الجمهور بمشروع صكوك الاطعاموالذي يعد من أهم المشروعات القومية والخدمية والمجتمعية التي تتبناها الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة وتعد صورة من صور التكافل المجتمعي العملية.

وأكد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بأن الوزارة مستمرة في دعمها لابناء المجتمع من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا مؤكدا اهتمام الوزارة بدورها الخدمي والمجتمعي والتوعوي والتثقيفي تجاه أبناء الوطن حفاظاً على النشء والشباب ودعما لتوثيق أواصر الترابط بين الأسر وأفراد المجتمع بكافة الأنشطة والآليات التي تساعد في تحقيق هذا الهدف.

وشهد اللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، اليوم، استلام مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ، لحوم وزراة الأوقاف "صكوك الأضاحي"؛ لتوزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الإسكندرية وذلك بحضور الدكتورةماجدة جلالة مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ ماهر عبد الجواد ممثل الأوقاف.

وأكد اللواء محمد الشريف، أنه بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تسلمت محافظة الإسكندرية ٢ طن من لحوم الأضاحى علي ٢٠٠٠أسرة ، سوف يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق أحياء المحافظة.

على الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بمشروع "صكوك الإطعام" لافتًـا إلى أنه من أهم مشروعات التكافل المجتمعي، ويأتي في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة لأهالينا البسطاء.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، أنه فور استلام اللحوم اليوم، سيبدأ التوزيع بشكل فوري على الأُسر الأَولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا بكافة أحياء الإسكندرية.



صكوك الأضاحي تواصل نجاحها بالإسكندرية (1)



صكوك الأضاحي تواصل نجاحها بالإسكندرية (2)



صكوك الأضاحي تواصل نجاحها بالإسكندرية (3)