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شحن 109 آلاف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار بميناء شرق بورسعيد

السبت، 17 يونيو 2023 04:33 م
شحن 109 آلاف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار بميناء شرق بورسعيد أحد سفن الشحن بميناء شرق بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم ، عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الافريقية وخاصة كوت ديفوار عبر الأرصفة الجديدة للميناء، فقد استقبلت السفينة TRIGON TRADER القادمة من تركيا لشحن 61 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار . 

كما استقبل الميناء السفينة DESERT MOON القادمة من اليونان لشحن 48 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار المستورد الاول للخام من ميناء شرق بورسعيد .
 
على جانب آخر، فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM A القادمة من لبنان وذلك لتفريغ 3400 طن رخام وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا .
 
وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .
 
 
 
 
 
 
 
 

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