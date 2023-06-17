رئيس مدينة بورفؤاد: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الأضحى

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد ، اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الذى يعقدها بحضور عدداً من مديري إدارات ديوان مجلس المدينة لمتابعة سير العمل لمتابعة استعدادات المدينة لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه وجه عامر خلال الاجتماع مع كافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال أجازة عيد الأضحى.

مؤكداً التواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المدينة التى يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، موجهاً بتكثيف حملات النظافة فى جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل االى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة ساحات و محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالى والحضارى خلال العيد .

ومن جانبه شدد التعامل بكل حزم مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أى أعمال مخالفة للقانون و تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفى الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المدينة ، وإلتزام مرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات حفاظاً على سلامة المواطنين.

ومن جهة أخرى أصدر عامر توجيهات لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم على مدار الـ24 ساعة فى جميع أنحاء المدينة وخاصة فى محيط الأسواق مع مراعاة تكثيف أعمال مواجهة القوارض، ورفع كفاءة جميع المنشٱت السياحية استعداداً للعيد مع المرور الميدانى لمتابعة استعدادات القرى السياحية لاستقبال الزائرين.

وتابع : أن مدينة بورفؤاد تتزين لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وتستعد لإستقبال الزائرين من جميع المحافظات، كما وجه بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

وشدد على تكثيف التواجد الأمنى بالمناطق الحيوية و فرض الأمن والأمان طوال أيام العيد، فضلا عن متابعة أسعار الكافتيريات والشماسى وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء مدينة بورفؤاد، للخروج فى أبهى صورة خلال عيد الأضخى .