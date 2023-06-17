رئيس مدينة العياط يفتتح مركز الشهيد للغسيل الكلوى بطاقة 48 سريرا

كتب خالد كامل

افتتح المهندس محمود حلمى رئيس مجلس و مدينة العياط، مركزغسيل كلوى الشهيد حاتم حسين سلومة ، والذى يضم عدد 48 سرير لخدمة أهالى القرية، وسط فرحة كبيرة فى قرية المتانيا بمركز العياط بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور العميد حاتم حسين سلومة شقيق الشهيد الراحل والعقيد عمرو بيومى.

بدأ الافتتاح بالسلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية والوقوف دقيقة حداد على روح الشهيد حاتم حسين سلومة شهيد حرب أكتوبر المجيدة والذى سمى المركز على اسمه تخليدا لذكراه في حضور عدد من الشخصيات العامة.

وأشار الافتتاح إلى تلاحم جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة أهالينا الأكثر احتياجا في كل مكان بمشاركة المتطوعين والمساهمين في القرية، كما تخللت الكلمات الحديث عن مرضى الفشل الكلوى وأهمية نشر الأمل ودعم المرضى للتخفيف من الامهم ورفع المعاناة عن عاتقهم.

وتفقد العميد حاتم حسين سلومة شقيق الشهيد مع عدد من الحضور وأهالى البلدة مع مركز الغسيل الكلوى والاضطلاع على الأنواع من الماكينات والفلاتر الموجودة لتقديم الجلسة بكفاءة عالية للمرضى مع قيام المركز بحملة توعية عن مرض الفشل الكلوى وطرق الوقاية منه.