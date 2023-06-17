رئيس كهرباء القناة يزور ورش تصنيع أعمدة الجهد المتوسط والمنخفض.. صور

كتبت رحمة رمضان

تفقد المهندس سامي ابو ورده رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء فى زيارة مفاجئة كافة أقسام الورش التابعة للشركة وعلى رأسها ورشة تصنيع أعمدة الجهد المنخفض والمتوسط وأقسام تصنيع الأكشاك وصناديق التوزيع وتأهيل الموزعات وورشة تصنيع الأثاث.

ووجه أبو وردة خلال زيارته بضرورة أن يكون المنتج علي مستوي من الجودة والكفاءة العالية ومطابق للمواصفات العالمية ومن المعروف أن ورشة تصنيع أعمدة الجهد المنخفض تغطي كافة احتياجات الشركة ويتم مد بعض شركات توزيع الكهرباء الأخرى.

وتفقد أبو وردة ورشة تصنيع الاثاث والتى تنتج كافة ملتزمات المكاتب والاستراحات من مكاتب ودواليب وكراسي وانتريهات، ووجه بضرورة تطوير كافة المنتجات لتكون على مستوى من الجودة والكفاءة، مشددا علي ضرورة إجراء كافة الاختبارات اللازمة بعد إصلاح أي محول و سرعة عمل الدراسات اللازمه لإعادة تأهيل كافة مباني الورش وتجهيزها بأحدث الأجهزة لزيادة إنتاجها وجودة المنتج مع ضرورة الالتزام بوسائل الصحة والسلامة المهنية للحفاظ على العاملين.