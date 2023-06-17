رئيس الوزراء يُشارك فى الاجتماع الموسع لرؤساء المبادرة الأفريقية مع بوتين

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفي

- مدبولى: سوف نواصلُ جهدنا الإفريقي تحقيقاً للهدف الأسمى لهذا المَسعى الصادق وهو تحقيق السلام

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الاجتماع الموسّع الذى عقده رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية-الأوكرانية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فى مدينة سان بطرسبرج الروسية، بحضور وسامح شكرى، وزير الخارجية.

وألقى مدبولي كلمة مصر خلال الجلسة، حيث أكد دعم مصر القوى لجهود المُساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضح أن هذا المسعى المُشترك اليوم يأتى إدراكاً من القادة الأفارقة لعُمق الأزمة وتداعياتها شديدة الوطأة على مواطني طرفي النزاع، والمواطن الافريقي على حد سواء، وسعياً لوضع حد للصراع العسكري المُحتدم الذي أودى بحياة أعداد وفيرة من العسكريين والمدنيين، ويستمر في الإلقاء بظلاله شديدة الخطورة على مُقدرات الشعوب وأمنها الغذائي، وهو الأمر الذي بات يتطلب إنهاء الصراع القائم عبر الوقف الفوري لاطلاق النار وبما يُمهد الطريق لبدء مسار مفاوضات جاد.

وأوضح مدبولى أن بعثة الرؤساء الأفارقة جاءت إلى البلدين في ظل ظروفٍ بالغةِ الصعوبةِ والتعقيد، ولعلّ في ذلك دليلاً كافياً على أن هذا الجهد صادق، ويهدف للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة لن تتأتى إلا بإعلاء صوتِ العقل، والنأي عن الاستمرار في استخدام لغة القوة.

واختتم مؤكداً أننا سوف نواصلُ جهدنا الإفريقي، تحقيقاً للهدف الأسمى لهذا المَسعى الصادق، وهو تحقيق السلام.



رئيس الوزراء يُشارك فى الاجتماع الموسع لرؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة



رئيس الوزراء يُشارك فى الاجتماع الموسع لرؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة



رئيس الوزراء يُشارك فى الاجتماع الموسع لرؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة