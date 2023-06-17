اليوم السابع
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لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية..

رئيس الوزراء يصل مدينة "سان بطرسبرج" الروسية ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية

السبت، 17 يونيو 2023 04:22 م
رئيس الوزراء يصل مدينة "سان بطرسبرج" الروسية ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد سامح شكرى، وزير الخارجية، ظهر اليوم، إلى مدينة "سان بطرسبرج الروسية"، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس مدبولى وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. 
 
ويضم وفد المبادرة الأفريقية المشتركة رؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا، وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر. 
 
ومن المقرر أن يعقد الوفد الأفريقى جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الروسى، فلاديمير  بوتين، لعرض عناصر المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. 
 
وكان الوفد قد عقد جلسة مباحثات أمس مع الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكى، أعقبها مؤتمر صحفى مشترك.

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