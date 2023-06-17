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"رئاسة شؤون الحرمين" تطلق حزمة من المبادرات لموسم الحج

السبت، 17 يونيو 2023 09:25 ص
"رئاسة شؤون الحرمين" تطلق حزمة من المبادرات لموسم الحج بيت الله الحرام- أرشيفية
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

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محمود-عبد-الراضى
 
تطلق الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام؛ حزمة من المبادرات لموسم حج 1444هـ، والتي تشتمل على 17 مبادرة.
 
وأوضحت مدير إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية نورة بنت عبدالعزيز الشبيلي أن وكالات الشؤون التطويرية النسائية تسير بخطى ثابتة وواثقة في ضوء خطط منهجية من خلال تفعيل برامج تطويرية وأنشطة متنوعة ومبادرات مثمرة، والتي تسهم بشكل فاعل في إثراء تجربة القاصدات بمختلف فئاتهن، وبعدة لغات مختلفة خدمة لقاصدات بيت الله الحرام.
 
 من جانبها أشارت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبدالكريم المعطاني عن تنوع مبادرات وكالات الشؤون التطويرية النسائية لحج هذا العام، والتي تميزت باشتمالها على جميع الجوانب الإثرائية، والفكرية، والثقافية، والدينية، والإنسانية، والرقمية، وذلك لإنجاز خطة الرئاسة التطويرية 2024.

المسجد النبوي

المسجد الحرام

موسم حج 1444هـ

حجاج بيت الله

أخبار الحج



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