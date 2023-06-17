جدول جلسات الأسبوع الرابع للحوار الوطنى (إنفوجراف)

أوضح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الرابع للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، ويبدأ يوم الأحد الموافق 18 يونيو.



جدول حلسات الحوار الوطنى

وأوضح المنسق العام أنه لما كان الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس الجمهورية، فإنه جار حاليا عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة التي تعبر عن كل الاتجاهات، لبلورة ما جرى مناقشته في الجلسات العامة.

وأعلن المنسق العام أن جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الرابع سيكون على النحو التالي:

الأحد 18 يونيو، المحور السياسي:

= قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية (2 جلسة متتالية)

= تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي (1 جلسة)

= قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية (1 جلسة)

الثلاثاء 20 يونيو، المحور الاقتصادي:

= إصلاح إدارة المالية العامة (2 جلسة متتالية):

⁃ شمولية الموازنة

⁃ ترشيد الإنفاق

⁃ تعزيز الإيرادات

= السياسات الصناعية (جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص (2 جلسة متتالية):

⁃ سياسات توطين وتعميق الصناعة

⁃ تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

الخميس 22 يونيو، المحور المجتمعي:

= المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي (2 جلسة متتالية)

= العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة (1 جلسة)

= المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي (1 جلسة)

وأوضح المنسق العام أن الجلسات ستكون في مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 12 ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.