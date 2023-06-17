اليوم السابع
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السبت، 17 يونيو 2023 09:57 م
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تونس.. ضبط 3 كجم من الكوكايين و345 صفيحة من "الزطلة" فى ميناء حلق الوادى

السبت، 17 يونيو 2023 09:14 م
تونس.. ضبط 3 كجم من الكوكايين و345 صفيحة من "الزطلة" فى ميناء حلق الوادى الشرطة التونسية
وكالات

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تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لشرطة حدود موانئ حلق الوادى فى تونس بالتنسيق مع مصالح الديوانة، من ضبط أكثر من 3 كجم من الكوكايين الخام، و345 صفيحة من "الزطلة" تزن حوالي 34.5 كجم، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت السلطات التونسية إن تلك الكمية من المواد المخدرة كانت مخفية بإحكام داخل سيارة مسافرة من جنسية إحدى الدول المجاورة قادمة من دولة أوروبية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إحالة المظنون فيها والمحجوز على المصالح المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية فى الغرض والأبحاث متواصلة.


تونس

الشرطة التونسية

الديوانة

الكوكايين



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