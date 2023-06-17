توقف حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائى شمال اليونان بسبب الفيضانات

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أعلن مدير الحماية المدنية فى منطقة مقدونيا الوسطى بشمال اليونان شارالامبوس ستيرجياديس أن العواصف التى ضربت مناطق فى غرب سالونيك، وكذلك وسط المدينة، تسببت فى انقطاع التيار الكهربائى وغمر المنازل بالمياه وتوقف حركة المرور.



ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن ستيرجياديس قوله "إن هطول الأمطار الغزيرة يؤثر على مناطق بعيدة، مثل مودانيا فى خالكيديكي، ما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى"، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تعاملت حتى الآن مع أكثر من 300 مكالمة طوارئ عبر شمال اليونان، بما فى ذلك سالونيك وخالكيديكى لإزالة المياه من المنازل ونقل الناس إلى بر الأمان.



وأضاف: "كما غمرت المياه عدة طرق فى المنطقة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وحدثت مشاكل مماثلة فى مدينة كاستوريا، مما اضطر العمدة جيانيس كورينتزيديس إلى طلب إعلان بلديته فى حالة الطوارئ، حيث أثرت الأمطار الغزيرة على الإنتاج الزراعي".