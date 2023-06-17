توريد 125 ألف طن قمح لشون وصوامع أسيوط منذ بدء موسم الحصاد

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن استمرار اعمال توريد محصول القمح موسم 2023، للمواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى استقبال 125 ألفا و772 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم .

وأكد محافظ أسيوط، على تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والموردين منذ بداية الحصاد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تدخر جهدًا بشأن المزارعين وتوريد الأقماح لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وأكد محافظ أسيوط ، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 167 ألف فدان على مستوى المحافظة لافتا الى انه تم تشكيل لجان من مديريتى الزراعة والتموين لاستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها موضحًا مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ، استمرار توريد القمح المحلى مع انتهاء موسم الحصاد بكافة القرى والمراكز ، مشيرا الى إنه تم توريد 47721 طن بشون البنك الزراعي المصري و21044 طن و846 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 41187 طن و28 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و4343 طن و340 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و10901 طن و187 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 125 ألف و772 طن 731 كجم قمح مشيرًا إلى زيادة كميات القمح الموردة بشكل سريع خاصة مع انتهاء أعمال الحصاد في مختلف المراكز بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط ، أنه يتابع بصفة مستمرة ودورية اعمال توريد القمح ومتابعة اية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرًا الى تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.