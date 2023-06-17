تعرف على أماكن الذبح المجاني بالإسماعيلية خلال عيد الأضحى

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن الدكتور حامد موسى الأقنص، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، أماكن الجزارة ونقاط الذبح والتي تتم عملية الذبح فيها تحت إشراف الأطباء البيطريين مجانًا، في أحياء المحافظة الثلاثة.

وحددت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، نقاط الذبح بحي أول وهي جزارة الجداوي بشارع سعد زغلول بالمحطة الجديدة، وشارع مصر وسوريا، وشارع السلطان حسين، وشارع العباسي وشارع مكة، وجزارة السمبو بميدان الفردوس، وجزارة حمزاوي بميدان الفردوس وجزارة حمزاوي مزلقان المشير الجزار.

كما حددت مديرية الطب البيطري نقاط الذبح بحي ثانٍ، وهي، جزارة حمام الجداوي نهاية شارع المستشفى وحي السلام، وجزارة عبد الجواد بالحكر ببشارع الجمهورية، وجزارة بدير بشارع الدقهلية، وجزارة محرز الخبز، وجزارة النادي بشارع الدقهلية بعد تقاطع العشريني، وجزارة آلاء الرحمن بشارع المستشفى، وجزارة أولاد الشيخ الجزار بشارع عبد الحكيم عامر بميدان العمر، وجزارة المزرعة بدوران رضا وجزارة عصفورة بشارع فؤاد خلف مسجد التوحيد بالبلابسة، وجزارة أولاد عن سوق الجمعة، وجزارة أولاد خلف بشارع البحري، وجزارة أولاد عبد الصمد من البحري والبلابسة ، وجزارة سيد الطاهر بجوار برج الضرائب الجزار، وجزارة السعد بشارع الدقهلية، وجزارة البحوث عز الدين إمام بنزينة طايع، وجزارة سيد الصغير الجعيص وجزارة النمر شارع النمر بجوار مسجد مخلوف.

كما حددت مديرية الطب البيطري نقاط الذبح بحي ثالث وهي جزارة فارس بالشارع التجاري بجوار ستوديو اي وان، وجزارة شعيب الشارع، وجزارة الأخرس بالشارع التجارى بجوار مسجد بدر، وجزارة على باطا أمام قسم ثالث وجزارة عبد الشافي بالمرحلة الخامسة بمحلات حديقة الخالدين، وجزارة السميو بالمرحلة الخامسة بجوار حديقة الخالدين، وجزارة الطيب بنهاية الشارع التجارى بجوار مكتبة مصر العامة، وجزارة أبو القاسم أمام مديرية التموين، وجزارة أحمد أفيونه منفذ مديرية الزراعة، ومنفذ المنار بشارع شبين الكوم، والدنيا بخير حي الزهور الجزار، وجزارة الكاكولا بشارع الكاكولا.