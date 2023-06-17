تدريب 13 طبيبا على أساسيات مكافحة العدوى بمستشفى أبو رديس المركزى

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية مبادرة لحث المواطنين على التبرع بالدم بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم.

وانطلقت المبادرة تحت شعار "نحن نعيش لأنك تعطي، تبرع بالدم، تبرع بالبلازما، شارك الحياة " داخل منشآت فرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، بهدف نشر الوعي، والتحفيز على التبرع التطوعي والشرفي بالدم، لكونه الوسيلة الوحيدة لتوفير الدم الآمن، ويعد أسمى أنواع العطاء الإنساني.

وتضمنت المبادرة توعية وتثقيف المواطنين المترددين على المنشآت عن أهمية التبرع التطوعي بالدم ، وتوزيع فلايرز عن أهمية التبرع وفوائده، وإجابات للاستفسارات الخاصة بالتبرع بالدم.

كما تم تدريب عدد 13 طبيب على اساسيات مكافحة العدوى بمستشفي ابو رديس المركزى بحضور الدكتور امير زين العابدين مدير المستشفي كما قامت اللجنة بالمرور على المطبخ التابع لمستشفي الطور العام والتاكد من الالتزام بسياسات مكافحة العدوى بكافة الاقسام وكذلك التزام العاملين بها ، والتأكد من مطابقة ادوات التجهيز والاغذية للمواصفات والاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى ، وبكافة المنشآت تم التأكيد على تطعيم كافة العاملين ضد الالتهاب الكبدي بى وكذلك متابعة تطعيم مرضي الغسيل الكلوى بالجرعات المقررة لهم

تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، وتحت إشراف الدكتور عبد التواب عريضة ، وكيل الوزارة ، قامت لجنة مشكلة من ادارتي مكافحة العدوى والفيروسات الكبدية بالمديرية برئاسة الدكتورة نورهان بركات ، مدير الادراه ، وبعضوية كلاً من الدكتور أحمد شكرى والدكتور محمد طه والاستاذة سهام حافظ وفاطمة لطفي مشرفي مكافحة العدوى بالادارة بتفقد سير العمل بمستشفيات ابو رديس المركزى وكذلك مستشفي الطور العام بالزهراء ، للمرور على اعمال مكافحة العدوى وتفقد تنفيذ سياستها بالاقسام المختلفة ومدى التزام العاملين بتنفيذها ، ومتابعة مدى توافر مستلزماتها ، والوقوف على السلبيات المتواجدة اثناء المرور والعمل على تلافيها على رأس العمل.