تحذيرات من انضمام مستشاري المستشفيات إلى الإضرابات فى بريطانيا

كتبت رباب فتحى

قال رئيس مستشفيات إنجلترا إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية "ستقع في الهاوية" إذا اتبع مستشاري المستشفيات مثال الأطباء المبتدئين وانضموا إلى الإضرابات بسبب الخلاف على الأجور، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال السير جوليان هارتلي إن المستشفيات لن تكون قادرة على العمل بشكل طبيعي إذا قام المستشارون - كبار الأطباء في الأجنحة - بالإضراب عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور .

وقال الرئيس التنفيذي لمزودي هيئة الخدمات الصحية الوطنية "إذا سحب الاستشاريون عملهم ، كما يفعل الأطباء المبتدئون، سيكون من الصعب للغاية إدارة مستشفى وغيرها من الخدمات الحيوية."

واضطرت المستشفيات بالفعل إلى تأجيل أكثر من 500 ألف موعد وإجراء عملية للمرضى الخارجيين نتيجة الاضطرابات الأخيرة من قبل الممرضات والأطباء المبتدئين وعمال الإسعاف وغيرهم من الموظفين. ومع تهديد الأطباء الصغار بمواصلة الإضراب حتى مارس المقبل ، يشعر رؤساء هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالقلق من أن الاستشاريين سيضيفون إلى الفوضى التي تجتاح الخدمة من خلال اتخاذ إجراءات أيضًا.

وتقوم الجمعية الطبية البريطانية (BMA) باستطلاع آراء المستشارين حول ما إذا كانوا مستعدين للدخول في إضراب لمحاولة إجبار الوزراء على استعادة نسبة 35% في قيمة رواتبهم منذ عام 2008. ويهدد المستشارون بالانضمام إلى موجة الإضرابات التي ضربت رعاية هيئة الخدمات الصحية الوطنية منذ ديسمبر بسبب ما يقولون إنها سنوات من التخفيضات في الأجور بالقيمة الحقيقية.

وتنتهي عملية الاقتراع في 27 يونيو ومن المتوقع أن تظهر النتيجة بعد فترة وجيزة. إذا كان هناك عدد كافٍ من الاستشاريين الذين يوافقون على الإضرابات ، فسوف يرفضون العمل في 20 و 21 يوليو ويقللون من خدمة هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى خدمة على غرار يوم عيد الميلاد في تلك الأيام. وبينما ستستمر رعاية الطوارئ، سيتم إلغاء معظم المواعيد المخطط لها مسبقا..

وأوضحت الصحيفة أن الأطباء المبتدئين أنهوا إضرابهم الكبير الثالث منذ مارس ، والذي استمر 72 و 96 و 72 ساعة على التوالي. ولا يزالون على خلاف مع وزير الصحة ستيف باركلي. وتشير التقديرات إلى أن الإضراب ، الذي انتهى في الساعة 7 صباح يوم السبت ، أدى إلى إلغاء 150 ألف موعد آخر.