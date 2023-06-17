تتجاوز الـ1000 مشروع.. أبرز إنجازات "حياة كريمة" فى قرى الجيزة

كتبت - مرام محمد

انطلقت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرى محافظة الجيزة، بخطة تنمية شاملة، استهدفت رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم الأساسية من مياه شرب نقية وغاز وكهرباء ومستشفيات ومراكز صحية ومدارس مطورة ومساكن آدمية ومراكز خدمية؛ للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتغيير حياتهم للأفضل بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أسفرت جهود المبادرة خلال مرحلتها الأولى بقرى محافظة الجيزة، من تنفيذ أكثر من 1000 مشروع تنموي في مختلف القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك بـ42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، استفاد منها 787 ألف نسمة، باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية مشروعات "حياة كريمة" في محافظة الجيزة.

-إنشاء 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية.

-إنشاء 9 وحدات اجتماعية.

-إنشاء 11 مجمعاً زراعياً.

-إنشاء 11 مجمع خدمات حكومي.

-إنشاء 16 نقطة إسعاف.

-إنشاء 37 وحدة صحية.

-إنشاء 556 فصل دراسي.

-إنشاء 66 مدرسة.

-إنشاء عدد 2 مركز تنمية أسرة.

-إنشاء 5 محطات مياه شرب.

-إنشاء 42 مشروع صرف صحي.

-إنشاء 6 محطات معالجة.

-إنشاء 41 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية.

-إنشاء 43 مركز شباب.

-إنشاء 34 مكتب بريد.

-إنشاء 6 نقاط شرطة.

-تأهيل وتبطين ترع بطول 95كم.

-رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 210كم.

-إنشاء 7 أسواق.

-إنشاء 8 مواقف.

-تنفيذ 42 مشروع في قطاع الكهرباء.