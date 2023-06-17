بيطري الإسماعيلية: 38 نقطة لذبح أضاحي العيد وغرامة لمخالفة الأماكن المخصصة

الإسماعيلية – السيد فلاح – صبري غانم

قال الدكتور حامد موسى الأقنص، مدير مديرية الطب البيطري فى محافظة الإسماعيلية، إنه تم تحديد أماكن ونقاط خاصة لذبح الأضاحى فى أحياء المحافظة الثلاثة داخل المدينة، إلى جانب المجازر الرئيسية، لمنع العشوائية فى عملية الذبح بالشوارع والحفاظ على نظافتها وعدم إلقاء البقايا بها وهو ما يسبب أزمة كبيرة، مؤكدًا أنه لن يُسمح لأى مواطن بالذبح إلا فى الأماكن المحددة والتى يتم رفع المخلفات دوريًا أولًا بأول بها.

أضاف مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه يتم الكشف على الحيوان الحى والذبح داخل نقاط الذبيح المنتشرة بالمحافظة، وتحت إشراف طبى كامل كما تم تحديد طبيب بيطرى لكل نقطة ذبيح بالمحافظة، مشيرًا إلى أن محافظ الإسماعيلية شدد على فتح المجازر الحكومية أمام المواطنين بدائرة المحافظة يوم العيد؛ لذبح الأضاحى وتوقيع الكشف الطبى عليها وفحص الماشية قبل ذبحها مع إعفائهم من الرسوم المحصلة بالمجازر.

وأعلن الدكتور حامد موسى الأقنص، أماكن الجزارة ونقاط الذبح والتى تتم عملية الذبح فيها تحت إشراف الأطباء البيطريين مجانًا، فى أحياء المحافظة الثلاثة، وحذر المواطنين بعدم الذبح فى الشوارع أو فى الأماكن الغير مخصصة للذبح حتى لا يتم توقيع غرامة مالية عليهم.

وحددت مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، نقاط الذبح بحى أول وهى جزارة الجداوى بشارع سعد زغلول بالمحطة الجديدة، وشارع مصر وسوريا، وشارع السلطان حسين، وشارع العباسى وشارع مكة، وجزارة السمبو بميدان الفردوس، وجزارة حمزاوى بميدان الفردوس وجزارة حمزاوى مزلقان المشير الجزار.

كما حددت مديرية الطب البيطرى نقاط الذبح بحى ثانٍ، وهى، جزارة حمام الجداوى نهاية شارع المستشفى وحى السلام، وجزارة عبد الجواد بالحكر ببشارع الجمهورية، وجزارة بدير بشارع الدقهلية، وجزارة محرز الخبز، وجزارة النادى بشارع الدقهلية بعد تقاطع العشرينى، وجزارة آلاء الرحمن بشارع المستشفى، وجزارة أولاد الشيخ الجزار بشارع عبد الحكيم عامر بميدان العمر، وجزارة المزرعة بدوران رضا وجزارة عصفورة بشارع فؤاد خلف مسجد التوحيد بالبلابسة، وجزارة أولاد عن سوق الجمعة، وجزارة أولاد خلف بشارع البحرى، وجزارة أولاد عبد الصمد من البحرى والبلابسة، وجزارة سيد الطاهر بجوار برج الضرائب الجزار، وجزارة السعد بشارع الدقهلية، وجزارة البحوث عز الدين إمام بنزينة طايع، وجزارة سيد الصغير الجعيص وجزارة النمر شارع النمر بجوار مسجد مخلوف.

كما حددت مديرية الطب البيطرى نقاط الذبح بحى ثالث وهى جزارة فارس بالشارع التجارى بجوار ستوديو اى وان، وجزارة شعيب الشارع، وجزارة الأخرس بالشارع التجارى بجوار مسجد بدر، وجزارة على باطا أمام قسم ثالث وجزارة عبد الشافى بالمرحلة الخامسة بمحلات حديقة الخالدين، وجزارة السميو بالمرحلة الخامسة بجوار حديقة الخالدين، وجزارة الطيب بنهاية الشارع التجارى بجوار مكتبة مصر العامة، وجزارة أبو القاسم أمام مديرية التموين، وجزارة أحمد أفيونه منفذ مديرية الزراعة، ومنفذ المنار بشارع شبين الكوم، والدنيا بخير حى الزهور الجزار، وجزارة الكاكولا بشارع الكاكولا.