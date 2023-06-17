بلينكن يدين استمرار إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

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أدان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن اليوم /السبت/ استمرار كوريا الشمالية فى إطلاق الصواريخ الباليستية غير القانونية فى بحر اليابان.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية اليابانى هاياشى يوشيماسا قبل سفر بلينكن إلى جمهورية الصين الشعبية- بحسب ما جاء فى بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.



وأكد بلينكن مجددًا التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن اليابان وناقش الجانبان أهمية التعاون الثلاثى المستدام بين الولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا فى مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية، بما فى ذلك التنمية الاقتصادية فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، وأكدا دعمهما المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

كما أكد بلينكن، فى مكالمة هاتفية مع نظيره الكورى الجنوبى بارك جين، التزام بلاده الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية.

وقال بلينكن، خلال المحادثة وقبل سفره إلى الصين، إن الولايات المتحدة ملتزمة بإدارة العلاقات مع الصين بطريقة مسؤولة - بحسب بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت.

وأدان الوزيران استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ الباليستية غير القانونية، وأشارا إلى حاجة جمهورية الصين الشعبية لاستخدام نفوذها لتشجيع بيونج يانج على الانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة.

وناقش الجانبان أهمية التعاون الثلاثي المستدام بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا واليابان للدفع بالرخاء الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد.

وفي سياق منفصل، وجه بلينكن الشكر لـ"جين" على دعم كوريا الجنوبية لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.