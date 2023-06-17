بريطانيا تؤكد التزامها بتحسين الأمن الغذائي العالمي خلال اجتماع مجموعة الـ20

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أكدت وزيرة البيئة والغذاء البريطانية تيريز كوفي على التزام المملكة المتحدة بتحسين الأمن الغذائي العالمي عن طريق الزراعة المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع وزراء الزراعة لدول مجموعة العشرين في حيدر أباد بالهند.

وشددت كوفي في تصريحاتها، التي أوردها الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم السبت، على أهمية تعاون الدول معا لتسخير قوة الطبيعة وتأمين الغذاء في الوقت الحالي وللأجيال القادمة.

وبحسب بيان الحكومة البريطانية، ركز الاجتماع على تحديد الإجراءات والحلول للمساعدة في معالجة قضية الأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك الانتقال إلى الزراعة المستدامة لتقليل الآثار على المناخ والبيئة مع زيادة الأمن الغذائي العالمي، وضمان أن تكون الزراعة والأنظمة الغذائية أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية والتجارية والسياسية.

وناقش وزراء مجموعة العشرين أيضًا كيفية تحقيق سلاسل إمداد غذائية أكثر استدامة للحد من الآثار السلبية مثل إزالة الغابات التي تسببها الزراعة غير المستدامة، فضلاً عن أهمية العمل طويل الأجل ودعم المزارعين والمجتمعات الريفية لضمان استمرار توفير الغذاء لعدد السكان المتزايد باستمرار.