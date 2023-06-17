برلمانى ليبى: البعثة الأممية تعمل على إدارة الأزمة وليس حلها

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أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب الجمعة، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعمل على إدارة الأزمة الليبية وليس حلها، معربا عن رفضه لتشكيل لجنة رفيعة المستوى من البعثة الأممية في ظل غياب المعايير التي على أساسها ستشكل البعثة الأممية اللجنة.

وأوضح عضو البرلمان الليبي أن البعثة الأممية برئاسة عبد الله بايتلي أجبرت مجلسي النواب والأعلى للدولة على تشكيل لجنة 6+6، مشيرا لوجود طيف واسع من أبناء الشعب الليبي يرفضون مخرجات عمل اللجنة خلال اجتماعاتها في بوزنيقة خاصة فيما يتعلق بتوزيع المقاعد في انتخابات مجلس الأمة.

وأشار "امغيب" إلى رفض الشعب الليبي لأي قوانين انتخابية يتم وضعها لإقصاء قوى وطنية ليبية من الترشح في الانتخابات، منتقدا سلوك البعثة الأممية وبعض الدول في رفض القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب الليبي ومنها إقالة محافظ المصرف المركزي، وكذلك اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة على تغيير شاغلي المناصب السيادية.

كان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد أكد أن لجنة (6+6) مستمرة في عملها لحين الانتهاء من حل كل النقاط الخلافية، وهناك قبول لمقترح تشكيل حكومة مؤقتة مهمتها تنحصر في الإشراف على الانتخابات.

وقال عقيلة صالح، في حوار خاص مع القاهرة الإخبارية، الإثنين الماضي، :إن تشكيل الحكومة الليبية المؤقتة خطوة أولى نحو إجراء الانتخابات وتكون مهمتها تأمين وتنظيم وتمويل عملية التصويت، متابعا، نحن متفقون جميعا على أن رئيس ليبيا القادم لا ينبغي أن يحمل أي جنسية أجنبية إلى جانب جنسيته الليبية.

وتابع المستشار عقيلة صالح :"مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 13، وهذا الإعلان يتضمن تشكيل لجنة ستة من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة لصياغته أو تقديم مقترح بقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".