انفجار ماسورة خط الطرد بمحطة أم القرى للصرف الصحى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

انفجر اليوم السبت ماسورة خط الطرد بمحطة أم القرى للصرف الصحى بحى الضواحى ببورسعيد ما أدى إلى غرق المنطقة بمياه الصرف.

ومن جانبه قال السيد السماك، مدير أمن قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد لـ "اليوم السابع" بأنه تم دفع سيارات الكسح لشفط المياه فضلاً الى عمليات التجفيف من خلال قواسيم لشفط المياه تمهيداً لإصلاح الكسر بمحطة الطرد.

ومن جهة أخرى يتابع فوزى والى رئيس حى الزهور ولمياء الجيار سكرتير الحى الأعمال التى يقوم بها قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندسة عزيزة طايع التى بادرت بدفع سيارات شفط المياه وفتح جميع بيارات الصرف الصحى بالمنطقة لسحب المياه التى نتجت من إنفجار ماسورة خط الطرد تمهيداً لإصلاح الماسورة التى يصل قطرها 600 ملى .