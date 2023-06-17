اليوم.. قوافل حياة كريمة تجرى الكشف الطبى على مواطنى حلايب جنوب البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ اليوم السبت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة ، أعمالها بالكشف الطبى على أهالي مدينة حلايب، بعدما انتهت ولمدة يومين من إجراء الكشف الطبى على أهالي قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب أيضا.

وكانت القوافل العلاجية قبل وصولها لقرية ابور رماد بمدينة حلايب انتهت من الكشف الطبى على أهالى منطقة المستعمرة بالقصير، وأجرت الكشف فيها على 446 مواطنا خلال يومي 13 و14 يونيو الجارى.

وسبقت منطقة المستعمرة، قرية الحمروين التى انطلقت منها القوافل العلاجية الشهرية خلال يونيو وتم إجراء الكشف الطبى فيها على 385 مواطن من أهالى قرية الحمروين يومي 11 و12 يونيو الجارى.

ومن المقرر وحسب خريطة القوافل العلاجية الشهرية أن تقضى القوافل فى مدينة حلايب يومى 17 و18 يونيو، وتستمر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة فى أعمالها يومى 19 و20 يونيو بقريتى رأس حدربه ومرسى حميرة بالشلاتين.

وتتابع بعد ذلك يوم 21 يونيو حتى 26 يونيو بقرية الشيخ الشاذلى بمدينة مرسى علم تزامنا مع قرب الاحتفال بالمولد الشيخ الشاذلى ابو الحسن فى تلك التوقيت.

ويتم خلال القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة الكشف وصرف العلاج وإجراء الفحوصات المختلفة، وكذلك الكشف على الامراض المزمنة والتوعية الصحية المختلفة وذلك مجانا.